Parte di un'arcata in laterizio che poggia su un pilastro in mattoni di tufo. È quanto resta, di un antico ponte d'epoca romana, che si è reso ancora visibile, durante i recenti lavori per la messa in sicurezza del «Ponte sul Lago Patria», chiuso dal 2019, al confine tra i Comuni di Castel Volturno e Giugliano in Campania.

APPROFONDIMENTI L'ARCHEOLOGIA Lago Patria, dai lavori di ristrutturazione rispuntano i resti... L'ARCHEOLOGIA Liternum: ecco il tempio romano ripulito dopo anni di incuria

Poco conosciuto, se non dagli addetti ai lavori, i resti del «ponte rutto», com'è chiamato, sul canale d'acqua che immette nel lago Patria, rappresenta uno dei piloni del ponte che consentiva l'attraversamento della strada imperiale Domitiana, sulla foce del fiume Clanio, nei pressi della città romana di Liternum, oggi oggetto di attenti lavori di riqualificazione, per l'apertura del sito archeologico.