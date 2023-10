Le Giornate Fai d'Autunno 2023 in Campania: protagonisti gli studenti della Federico II

Sabato 14 e domenica 15 ottobre cittadini e turisti campani potranno approfittare per visitare più di 30 luoghi, aperti in occasione delle Giornate FAI d'Autunno, giunte alla XII edizione. Il programma, presentato stamattina presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, prevede diversi percorsi tra storia, arte e natura che porteranno alla scoperta di siti solitamente inaccessibili o semplicemente poco noti, che verranno aperti eccezionalmente: ville e palazzi storici, aree archeologiche e naturalistiche, castelli, biblioteche, collezioni d’arte e mostre, musei e chiese di grande valore architettonico o storico-artistico. Sarà possibile visitare anche complessi Universitari e laboratori scientifici, stabilimenti militari e non mancheranno percorsi alla scoperta di piccoli borghi, gioielli meno noti del paesaggio italiano, dove si conservano tesori nascosti e si tramandano antiche tradizioni, e inoltre visite in parchi e giardini storici che nascono dall’impegno messo in campo dalla Fondazione per la diffusione di una più ampia “cultura della natura”.

In particolare a Napoli ci sarà una visita straordinaria al Real Albergo dei Poveri, degli itinerari al Polo di San Giovanni e alla sede di Veterinaria della Federico II e l'apertura speciale di Villa Rosebery a Posillipo.

Il percorso delle Giornate FAI d’Autunno in Campania dedica all’Università degli Studi di Napoli Federico II due aperture straordinarie, in vista delle celebrazioni degli 800 anni dell’Ateneo nel 2024, alla scoperta del prezioso patrimonio federiciano.

I visitatori potranno scoprire il Polo di San Giovanni, situato nell'area est di Napoli, sede della Federico II e della Developer Academy Apple, inaugurata nel 2016 e prima in Europa. Il percorso guiderà all’interno del complesso, per ammirare l’innovativa architettura e i laboratori all’avanguardia alcuni dei quali specializzati sulla misurazione dell' inquinamento ambientale, sulla qualità delle acque o sulla tecnologia del freddo; si andrà alla scoperta anche di laboratori sulla realtà virtuale e ingegneria dello sport; e in quelli per le prove delle grandi strutture aeronautiche, eoliche, edili, di certificazione di apparecchiature idrauliche, e di meccanica dei materiali compositi ed altro.

Gli studenti della Federico II guideranno il pubblico alla scoperta del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, ex convento francescano di S. Maria degli Angeli alle Croci, alle pendici della collina su cui sorge l'Osservatorio Astronomico e prossimo all'Orto Botanico. Il complesso, che custodisce un meraviglioso chiostro affrescato, il museo di Anatomia Veterinaria e i laboratori, nasce nella seconda metà del XVIII secolo, per volere di Ferdinando IV di Borbone. Sarà l’occasione per visitare un luogo splendido dell’Ateneo, e di conoscere le attività svolte dai ricercatori e dall’Ospedale Veterinario Universitario didattico (OVUD), accolti dai giovani volontari del FAI, da docenti e studenti del Dipartimento.

«Siamo sul percorso che conduce alle Celebrazioni Unina del 2024. Sono stati due anni di intenso lavoro. Abbiamo lavorato sulla necessità e le modalità per aprire tutto il patrimonio della Federico II, materiale e immateriale, alla città. Con una cabina di regia formata da un gruppo di docenti abbiamo iniziato ad immaginare dei percorsi» - spiega Valentina Della Corte, delegata del Rettore per le Celebrazioni UNINA 2024 e responsabile scientifico del progetto “Vivi Federico II" - «Il FAi condivide la nostra visione e abbiamo iniziato con loro delle sperimentazioni, che hanno una matrice comune molto importante, che è la contaminazione e la diffusione della conoscenza. Abbiamo impostato un format nuovo, che prevede la presenza di studenti universitari accanto ai volontari del FAi con dei momenti di formazione dei Docenti della Federico II specializzati sui siti per passare poi all'azione e diventare insieme ciceroni di visitatori e cittadini napoletani».

Saranno coinvolte le 5 province con percorsi guidati e aperture di luoghi speciali che il pubblico potrà visitare accompagnato dai Narratori e Volontari del FAI, da Studenti Universitari e Apprendisti Ciceroni. Si arricchisce quest’anno il prezioso contributo dei giovani a diffondere la conoscenza e la storia della bellezza del nostro territorio, che per le Giornate FAI d’Autunno 2023 vedrà dunque coinvolti nei percorsi di narrazione dei luoghi anche i tirocinanti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, gli studenti del DiLBeC - Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, i Volontari della Università degli Studi di Napoli Parthenope e gli studenti del Conservatorio Statale di musica.

Da ricordare sono i percorsi naturalistici alla Baia di Ieranto e nel Parco Archeologico di Paestum, dove si potranno ammirare per la prima volta le scoperte del Tempietto Greco. Sono attivi itinerari alla scoperta dei luoghi nelle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Quest'anno non occorre la prenotazione, come è stato necessario negli ultimi due anni.

“I Gruppi FAI Giovani campani sono stati un elemento distintivo della nostra Delegazione Regionale sin dalla sua fondazione oltre 20 anni fa. – dichiara Michele Pontecorvo Ricciardi, presidente FAI Campania – Anche per questo le Giornate d’Autunno, la cui organizzazione nazionale è affidata interamente ai Giovani del FAI, sono per noi un momento di grande orgoglio e di riscoperta del nostro impegno di volontari. Tra le chicche in Campania vorrei ricordare l’Albergo dei Poveri e Paestum, luoghi simbolo della nostra cultura ma anche delle difficoltà di gestione. Tutti siti ricchi di storia, arte e natura del nostro prezioso patrimonio, da far conoscere e da tutelare affinché l'apertura al pubblico del FAI sia foriera di nuove stagioni di valorizzazione dei nostri beni culturali.”

Elenco delle aperture e modalità di partecipazione sul sito www.giornatefai.it