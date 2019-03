Giovedì 14 Marzo 2019, 13:47

Gli affreschi e i mosaici, dalla bellezza unica, emersi intatti dalle ceneri del Vesuvio, nella Regio V dopo duemila anni di oblio, per ora rappresentano solo un sogno per i milioni di turisti che desiderano vederli. Non si sa ancora quando saranno fruibili. Nell'attesa il già direttore generale del Parco Archeologico di Pompei, Massimo Osanna, regala al mondo immagini inedite postandole su Instagram. «Nuovi scavi, Regio V: mostri e animali selvaggi del secondo mosaico di Orione e il cobra del mosaico di Orione (fine II secolo avanti Cristo)», scrive Osanna sui social e il post è virale.