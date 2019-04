«L'amica geniale» tra i bimbi del Rione Villa: «Credete nei vostri sogni»

Martedì 16 Aprile 2019, 21:04

«L’amica geniale» tra i bimbi del Rione Villa. Non si tratta del set della nuova stagione della serie tv a Napoli est. Ma di un’altra visita «speciale» - dopo quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sabato scorso nella parrocchia del rione e del presidente della Camera Fico lunedì mattina a scuola - che gli alunni dell’istituto comprensivo Vittorino Da Feltre hanno ricevuto ieri. Ospite d’eccezione tra i banchi è stata Elisa Del Genio, la piccola interprete di Lenuccia nella fiction andata in onda lo scorso autunno su Rai 1.Una lezione «geniale», è il caso di dire, nella scuola che nell’ultima settimana è finita sotto i riflettori per un omicidio di camorra avvenuto sotto gli occhi dei bambini. Eppure ieri ogni nube sembrava scomparsa nell’aula magna della scuola diretta da Valeria Pirone, che ha accolto la Lenù del grande schermo accompagnata dalla madre Kristine, insieme agli allievi e alle docenti Rosaria Vertolomo e Anna Criscuolo. «Tutto è nato dal modulo di italiano di un progetto Pon dal titolo «Il bello intorno a me» - spiega la preside - che ha portato nella nostra scuola due scrittori, Maurizio Pagano e Francesco Russo, originari del Rione Luzzatti.Così dopo un tour nei luoghi dell’Amica geniale l’8 aprile (il giorno prima dell’agguato) ieri i nostri bambini hanno incontrato una delle protagoniste della famosa serie tratta dai libri di Elena Ferrante». Tante le domande che i bambini hanno rivolto alla piccola Elisa, che non si è sottratta alle loro curiosità, portando ai coetanei parole di conforto dopo quanto accaduto: «Oggi per me è un giorno speciale - ha detto la Del Genio - è la prima volta che vado in una scuola e sono contenta di essere tra voi per cancellare quello di brutto che è avvenuto». Incuriositi dalla presenza della baby attrice gli alunni del plesso di via Sorrento le hanno donato un quadro fatto a mano con una dedica. «Abbiamo voluto quest’incontro - spiega Pagano - perché Lenù è una bimba che ha lottato per studiare ed emergere in un rione difficile ed abbiamo creato un gemellaggio tra Rione Luzzatti e Rione Villa per donare una speranza a questi bambini e aiutarli a credere nei loro sogni».