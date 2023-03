Leone d’oro, Maurizio di Mauro premiato a Venezia per meriti professionali

Maurizio di Mauro, una vita da dirigente e da sei mesi alla direzione sanitaria del Pascale, è stato premiato con il leone d’oro di Venezia per i suoi meriti professionali. La consegna del prestigioso riconoscimento è avvenuta oggi nello storico palazzo della regione Veneto, e a consegnare la pergamena nelle mani di di Mauro il presidente Sileno Candelaresi ed il vice presidente Vincenzo Schiavo.

Nelle sue dichiarazioni il manager si è mostrato commosso: «Dedico questo premio alla mia famiglia e ai tanti collaboratori che mi hanno affiancato e mi affiancano nel delicato compito di garantire la salute pubblica». Fondamentale il suo ruolo nel binomio con il Pascale è ai fini della sperimentazione della “cura Ascierto”, il Tocilizumab, il farmaco anti artrite i cui effetti benefici per sfiammare l’infezione da Covid sono stati riconosciuti dall’Aifa , dall’Ema e dall’Fda. Sotto la direzione di di Mauro il Cotugno è stato portato come esempio di ospedale più sicuro e meglio attrezzato per fronteggiare l’emergenza sanitaria che ha sconvolto il mondo.

«Un grande ringraziamento a tutta la commissione del leone d’oro di Venezia per avermi conferito questo prestigioso premio, - dice Maurizio di Mauro - fonte per me di grande orgoglio, per l’attività professionale fino ad oggi svolta». «Bravo Maurizio - dichiara il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi- , la tua competenza, la tua professionalità e la tua umanità hanno ottenuto il giusto riconoscimento».