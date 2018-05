Letteratura e musica, la festa del «Mattino»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 16 Maggio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 07:00

Gran soirée al femminile per il Premio Serao, organizzato da «Il Mattino», il 28 maggio al San Carlo. In ricordo della scrittrice e giornalista, che nel 1892 fondò il quotidiano con Edoardo Scarfoglio, si riuniranno un gruppo di signore del teatro, del cinema e della lirica. Da Carolina Rosi a Lina Sastri, da Rosa Feola a Carmen Giannattasio e Maria Grazia Schiavo. Con la loro arte renderanno omaggio non solo a donna Matilde ma anche a Aznar Nafisi, la scrittrice iraniana esule negli Stati Uniti, scelta dalla giuria di giornalisti ed editorialisti del «Mattino» per accogliere la seconda edizione del premio. «In una stagione di grandi fermenti del femminile abbiamo voluto che la serata si svolgesse su questa linea», ha spiegato il direttore Alessandro Barbano, presentando l'iniziativa al fianco della sovrintendente Rosanna Purchia e a Claudio Di Palma, regista della serata.Dopo la proiezione nel 2015 di un filmato realizzato da Giffoni Experience dedicato a «Il senso del Mattino», l'evento sulla canzone napoletana con Jonas Kaufmann (e il premio ad Antonia Arlsan dello scorso anno al San Ferdinando), è di nuovo il San Carlo ad aprire le porte in un rapporto che unisce grandi istituzioni culturali napoletane. «Qui mi sento a casa», ha detto Barbano: «Insieme con la sovrintendente condividiamo l'impegno civile, in questo quadro è nata questo progetto, reso possibile grazie alla generosa collaborazione che si è instaurata anche con il Festival di Giffoni, un trio che ha avuto il privilegio di fare cultura insieme trasformando il nostro progetto in un messaggio di concordia istituzionale per il territorio». «Ed è chiaro che di fronte a questo noi abbiamo messo in campo le nostre forze migliori, l'orchestra, il coro di voci bianche diretto da Stefania Rinaldi e tre grandi soprani accomunate dal fatto di avere le stesse origini campane», ha fatto eco la Purchia.