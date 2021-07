Liana Le Serre nuova presidente dell'Associazione Amiche del Museo Correale di Sorrento

Avvicendamento alla guida dell’Associazione culturale «Amiche del Museo Correale» di Sorrento. La neo presidente eletta è Liana Le Serre, mentre la vice è Imma Mascolo, segretaria Adele Aversa, tesoriere Nadia Di Leva, editor Serena Abbondandolo. Il nuovo direttivo è costituito, inoltre, dalle socie Monica Rocco, Rachele Palomba, Annalisa Mazzarella e Giuliana Pegge. Di diritto, come da statuto, ne fanno parte anche la past president, Margherita Liccardi, e le 5 socie fondatrici.

Le prime parole della neo presidente sono proprio di gratitudine per chi l’ha preceduta. «Voglio ringraziare – ha detto Liana Le Serre – Margherita Liccardi per questi due anni di presidenza. Con il suo sorriso, la sua determinazione e la sua dolcezza è riuscita a portare avanti tanti bei progetti con grande impegno soprattutto in questo periodo così difficile. Grazie di cuore per averci coinvolte e tenute unite in tutte le iniziative che hai realizzato anche attraverso le attività digitali che durante il difficile periodo del Covid ci hanno consentito di sentirci tutte vicine e vivere momenti spensierati».

Alla neo presidente ed al nuovo direttivo sono arrivati i complimenti e gli auguri di buon lavoro da parte di tutte le socie dell’associazione nata allo scopo di rilanciare la struttura museale di Sorrento.