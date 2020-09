Librerie, il Comune di Napoli sblocca il pagamento di 1,5 milioni di arretrati

I librai napoletani hanno ottenuto il saldo delle fatture per i libri forniti lo scorso anno. L'importo degli arretrati, sbloccati dal Comune di Napoli, era pari a circa 1,5 milioni di euro. «Un risultato ottenuto grazie al lavoro incessante dei nostri rappresentanti locali che, supportati da Confcommercio Campania e Napoli, hanno lavorato fino a ieri nel tardo pomeriggio per ottenere il saldo delle fatture», spiega una nota di Ali-Confcommercio.



«Occorre però evidenziare che questo pagamento non risolve minimamente tutto il danno e i maggiori oneri di cui le aziende si sono dovute far carico e che stimiamo in circa 100mila euro», commenta il presidente nazionale dell'Associazione Librai Italiani,. «Auspichiamo quindi che per quest'anno vi sia da parte dell'amministrazione una garanzia sul pagamento in tempi certi e rispettosi dell'attuale normativa: alle nostre aziende, già fortemente in difficoltà per quanto avvenuto e per la crisi Covid, non possiamo chiedere ancora di farsi carico delle difficoltà del comune di Napoli», sottolinea Ambrosini.