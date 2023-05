Il mondo della scuola è un settore in trasformazione e rappresenta una nuova opportunità per le aziende. A loro volta le istituzioni scolastiche necessitano di adeguate e funzionali soluzioni formative innovative per inserire nel mercato del lavoro figure altamente qualificate. Nasce in quest'ottica Linea alla scuola, l'ambizioso progetto di Fondazione Cultura&Innovazione che mira a portare la professione giornalistica sui banchi delle scuole secondarie di I e II grado e che, a margine della prima edizione appena conclusa, può contare su un bilancio più che positivo con oltre 70 istituti coinvolti di Napoli e Città metropolitana. Un progetto che dal prossimo anno scolastico vedrà ai nastri di partenza la collaborazione con il quotidiano Il Mattino, che sarà annunciata oggi - nell'ambito della manifestazione conclusiva di Orientalife, la tre giorni dedicata al futuro dei giovani e alle loro prospettive lavorative e organizzata da Ufficio scolastico regionale, assessorato alla scuola della Regione, Anpal Servizi, Confindustria e Inail Campania - a partire dalle 9.30 nel Teatrino di corte di Palazzo Reale, dove si svolgerà la premiazione delle scuole che hanno partecipato al progetto Linea alla scuola - Dalla penna alla tv a cura della Fondazione Cultura&Innovazione alla presenza del presidente Riccardo Iuzzolino. Leader nel settore educational e dell'alta formazione, la fondazione offre alle scuole: consulenza gratuita per la progettazione di iniziative e moduli formativi ad hoc; studio di fattibilità attraverso l'interlocuzione con i major stakeholders per la progettazione di interventi di rete e per razionalizzare gli investimenti; gestione ed erogazione di servizi di formazione giornalistica; monitoraggio delle performance dell'iniziativa.

Si tratta di un progetto per la realizzazione di una redazione giornalistica e web radio/televisiva d'informazione su temi di educazione, formazione, costume, musica ideata e coordinata da Fondazione Cultura&Innovazione in collaborazione con il morning show televisivo MattinaLive. Linea alla scuola è una testata giornalistica laboratorio, regolarmente registrata al Tribunale di Napoli, dove gli studenti sono protagonisti con l'opportunità di studiare teoria e pratica attraverso stage di reporter, videomaker, fotografo, montatore digitale, grafico, sceneggiatore, tecnico del suono, esperto delle luci. Un percorso professionalizzante, replicabile all'interno degli istituti secondari di I e II grado, volto a fornire competenze esecutive e di natura sia pedagogica che metodologica, per creare percorsi e attività di cultura giornalistica a scuola al fine di motivare l'interesse e la passione per l'informazione multimediale e una lettura attenta, ragionata e critica della notizia. In una società che vede i giovani cimentarsi in creazione di contenuti per il web senza conoscere le regole fondamentali di scrittura è necessario dunque dare qualche "dritta". Ogni percorso si propone di coinvolgere e accompagnare docenti e allievi durante la sperimentazione in classe delle attività giornalistiche. La proposta formativa è direttamente collegata alla media education, per educare i giovani a saper fruire l'informazione e comunicare attraverso i media, allo scopo di formare nuove generazioni che realizzino un prodotto di qualità. Compito degli esperti sarà di guidare gli alunni attraverso percorsi strutturati, fornendo loro esempi pratici, guide, schede didattiche e toolbox di strumenti utili: una vera cassetta degli attrezzi per il giornalista. Agli alunni delle scuole coinvolte sarà dedicata inoltre un'apposita sezione della testata giornalistica, su cui potranno scrivere la loro «rubrica». Obiettivo primario è creare una comunità educante, una piattaforma, condivisa per l'insegnamento del giornalismo e dei linguaggi narrativi, lo scambio di opinioni e conoscenze.