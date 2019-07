«Con la scomparsa di Luciano De Crescenzo perdiamo tutti un grande amico. Era un maestro per tutte le cose belle che c'ha fatto conoscere. È una gravissima perdita per la cultura italiana e per la città di Napoli di cui era un esponente fiero ed orgoglioso». Così Renzo Arbore, alla notizia della morte dell'amico e collega Luciano De Crescenzo.

Giovedì 18 Luglio 2019, 16:55 - Ultimo aggiornamento: 18-07-2019 17:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA