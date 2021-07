«Ma quale dieta», Luca Il Sole di Notte canta la hit dell'estate: «Io e le mie polpette come l'inno tricolore»

Da Sant'Antimo in giro per l'Europa, senza nemmeno dover prendere un aereo. Il viaggio di Luca Il Sole di Notte - nome d'arte dell'artista napoletano che sta monopolizzando gli ascolti insieme con la nazionale di Mancini, fresca di vittoria all'Europeo - è cominciato quasi per caso un mese fa. E proprio come l'Italia, anche la hit «Ma quale dieta», in rigoroso dialetto napoletano, è riuscita a ribaltare le aspettative e a diventare un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati