Napoli: apre il Maggio dei Monumenti social, il ministro Manfredi ricorda Masullo

Ha preso il via oggi la XXVI edizione del Maggio dei Monumenti 2020, «Giordano Bruno 20/20: la visione oltre le catastrofi», organizzata dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli. Un’edizione partita con il doveroso e sentito omaggio al filosofo Aldo Masullo, bruniano, cittadino onorario della città, recentemente scomparso. La manifestazione proseguirà fino al 31 maggio, sui canali social dell’Assessorato, con tanti contributi artistici, ospitati, senza pubblico, nei luoghi d’arte della città.



Al filosofo Aldo Masullo è stata dedicata, quindi, la giornata inaugurale della manifestazione, con interventi in video del Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, dell’Assessore alla Cultura e al Turismo Eleonora de Majo, di Nuccio Ordine, ordinario di letteratura italiana all’Università della Calabria che è intervenuto in diretta con una lectio dal titolo La filosofia come maniera di vivere: Masullo; e dello scrittore Guido Del Giudice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA