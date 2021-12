Maltempo a Pozzuoli, crollo sull'antica strada romana

Diversi mattoni di tufo, franati su basoli di duemila anni fa. È la triste istantanea, circa le attuali condizioni della via Consolare Puteolis Capuam, nei pressi del centro di Pozzuoli.

Il cedimento, causato dal maltempo e dall'incuria, ha interessato un breve tratto dell'antica arteria stradale d'epoca romana, fiancheggiata da un malridotto muretto di sostegno.

La via Consularis Puteolis Capuam, una delle strade principali dell’Impero romano, collegava il porto puteolano con Roma attraverso la via per Capua, consentendo scambi commerciali con tutto il mondo allora conosciuto. Molto trafficata in antichità, si notano ancora i solchi lasciati dei carri che l’attraversavano.