Napoli, il direttore del Mann Giulierini: «Capienza dei musei al 100% rafforza la nostra linea d'arte in sicurezza»

«Forti delle presenze raggiunte nei mesi estivi, siamo pronti a mettere a disposizione dei visitatori l'intera offerta museale rappresentata da collezioni permanenti e mostre, nella convinzione che il 2022 torni ad essere il primo anno di nuova normalità. Per questo, l'indicazione del Cts sulla capienza dei musei al 100% ci rafforza nella nostra linea di azione per un percorso dell'arte in tutta sicurezza».

Lo afferma il direttore del museo archeologico nazionale di Napoli, Paolo Giulierini, a proposito del parere del comitato tecnico scientifico che ha dato il via libera all'aumento della capienza dei musei al 100 per cento.