Mann, Giulierini verso l'addio: niente proroga dopo due mandati

«Il Mann non è mai stato così grande», e così affollato, visto che negli ultimi due giorni, di ingresso gratuito, ha contato quasi 10.000 accessi, 123.000 nel trimestre. Fornendo dati e aneddoti nelle varie sale, il direttore Paolo Giulierini ha parlato di un «evento epocale». Perché? «L’apertura dell’ala occidentale, con la nuova sezione dedicata alla Campania romana, costituisce un punto di non ritorno nella storia del museo archeologico nazionale: d’ora in avanti è senza ombra di dubbio il più grande museo di archeologia classica al mondo», certifica. E il prossimo passo è portare fuori i reperti: «Allargare cioè il museo alla città, renderlo diffuso», utilizzando gli spazi della Galleria Principe di Napoli, le sinergie con il vicino Colosimo, e creando il Mann 2 un collegamento anche sotterraneo, del metrò, fino a palazzo Fuga, l’ex Albergo dei poveri.

Resta da capire chi dovrà portare avanti vecchi e nuovi progetti. «A giorni avverrà la pubblicazione del bando per individuare i direttori di musei e parchi archeologici in scadenza», anticipa il direttore generale dei Musei, Massimo Osanna: «Questo museo ha cambiato totalmente volto», Giulierini al Mann ha fatto benissimo, è fuori discussione, ma «il nuovo bando esclude la possibilità di proroghe e di un terzo mandato», conclude.