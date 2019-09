Mann, così il nuovo colpo d'occhio sul plastico degli scavi di Pompei

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 6 Settembre 2019, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Muoversi con gli occhi a «volo d'uccello» sul modello in sughero degli scavi di Pompei, il plastico custodito nel grande salone dell'Archeologico napoletano, non sarà più solo utopia. Lo si potrà fare a fine anno, affacciandosi dall'antica balaustra, quando l'intero ambiente verrà recuperato, reso sicuro per turisti e studiosi e restituito alle visite. Intanto, quel modello, che occupa una superficie di quasi trenta metri quadri, è diventato un Atlante cartaceo contenente la storia perduta degli scavi di Pompei e delle decorazioni che impreziosivano domus e monumenti pubblici cittadini, che verrà proposto in maniera multimediale attraverso una serie di monitor che, dalle pareti della sala, rilanceranno immagini del plastico altrimenti non visibili.