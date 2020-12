In occasione delle festività natalizie, sui canali Facebook ed Instagram del MANN, sarà realizzata una nuova campagna social: a partire dal 24 dicembre, saranno postati online gli scatti del progetto di ricerca che Luigi Spina ed Enzo Petito hanno dedicato alle volte dell'Archeologico.

Un itinerario suggestivo alla scoperta di disegni, forme e colori che spesso non si notano in un tour tradizionale: basta guardare in alto per trovare nuove prospettive di bellezza nei soffitti dell'edificio storico che ospita il Museo.

Il progetto di Petito e Spina è alla base di una pubblicazione esclusiva, che sarà donata ai primi visitatori alla riapertura dell'Istituto ed ai vincitori della sfida social MANN in quiz Christmas.

