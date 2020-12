Maradona, venerdì in edicola il libro omaggio del Mattino: «Diego e noi»

“Diego e noi”. È il titolo del libro de Il Mattino in edicola venerdì 11 dicembre allegato gratuitamente alla copia del quotidiano. Un racconto di 144 pagine, con un’opera di Ernesto Tatafiore e una egloga in napoletano barocco del maestro Roberto De Simone, gli articoli e le foto dei sette anni azzurri di Diego dagli archivi del nostro giornale, oltre alle testimonianze di Ruggero Cappuccio, Ciro Ferrara, Massimo Ranieri e Vincenzo Salemme e gli articoli del direttore de Il Mattino Federico Monga e dei giornalisti Marco Ciriello, Francesco De Luca, Titta Fiore, Anna Trieste e Federico Vacalebre.

Appuntamento doppio con Il Mattino venerdì 11 dicembre: il libro “Diego e noi” sarà distribuito in omaggio con la copia de Il Mattino mentre gli ex compagni di squadra di Maradona e tanti altri ospiti si alterneranno davanti alle telecamere per uno speciale del Mattino Football Team live dalle 18 sui social.

