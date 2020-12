Maria Maddalena a Pozzuoli, l'affascinante ipotesi in uno studio

«Quest'affascinante ipotesi, la conservo da diversi anni, esprimendo questo pensiero anche con scrittori e studiosi che hanno approfondito l'argomento» dice Antonio Isabettini, appassionato di storia locale.

Quella di Antonio, circa la presenza dell’“Apostola degli Apostoli” in terra flegrea, così fu chiamata la Maddalena, poiché fu lei la prima ad annunciare, agli stessi apostoli, la buona notizia del “Signore risorto”, è un’idea, ovviamente personale, ma non priva di spunti, ragionamenti e argomentazioni affascinanti.

APPROFONDIMENTI IL TERREMOTO Terremoto a Napoli, i Campi Flegrei tremano ancora nella notte: una... LA RASSEGNA Extreme Tour, dalla Grecia a Marte:​mostra on line a Città... VITA DA SALMONI Laura, l'angelo custode degli ultimi: «Natale insieme...

Collegandosi all’ipotesi suggerita da alcuni studiosi, della presenza evangelica della Maddalena nella regione della Provenza, in Francia, Antonio ripercorre le rotte marittime e le probabili tappe, in uso in epoca romana, legandole al probabile viaggio di una delle figure più importanti nella storia del cristianesimo. Ma procediamo con ordine.

«L'unica certezza cronologica che abbiamo dalle fonti, è quella relativa alla venuta di Paolo di Tarso, che sbarca a Puteoli, nel 61 dopo Cristo.

È accertato che il porto dell’antica Pozzuoli, prima della costruzione della città portuale di Ostia, fosse lo scalo principale, luogo di sosta e rifornimento, per le imbarcazioni dirette lungo le rotte romane del mediterraneo.

Qui l’apostolo Paolo, è accolto da una comunità di cristiani e rimane alcuni giorni, per poi avviarsi sulla consolare Puteoli Capuam, raggiungere il Foro Appio, dove lo aspettano altri fratelli, e dirigersi verso Roma, dove poi sarà giudicato e giustiziato. Ma com'è che Paolo incontra, una comunità di fratelli, già presente nei Campi Flegrei?»

La risposta a quest’’interrogativo, da spazio alla suggestiva argomentazione. «Abbracciando alcune ipotesi, ancora, sappiamo che nel 44 d.C., dopo 14 anni dalla morte di Cristo, Maria Maddalena, dai sui luoghi, parte verso la Provenza e ci rimane per 30 anni riparando in una spelonca, oggi chiamata la Santa Grotta, nella località conosciuta come Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. La probabile rotta che avrà seguito nel suo lungo viaggio, avrà avuto certamente delle soste, e tra queste credo vada annoverata anche lo scalo di Puteoli. Ciò è suffragato, dalla presenza di una comunità di cristiani in zona, attestata poi dalla testimonianza successiva dell’apostolo Paolo, che quando sbarca, incontra a Pozzuoli, già una comunità di cristiani ad accoglierlo, quindi è verosimile che la Maddalena, intorno al 43- 44 d.C. circa, abbia sostato a Pozzuoli e diffuso il cristianesimo».

«Ricordo che Maria Maddalena era una commerciante di pesce ebrea - continua Antonio - e a Pozzuoli, in quei tempi, c'era una fervida comunità di ebrei che commerciavano il pesce, quindi è verosimile che abbia trovato ospitalità tra i connazionali che facevano il suo stesso suo lavoro, facendo proseliti. Ma su questo, purtroppo, non abbiamo notizie certe. Credo, infine, che l’apostola, non sia sbarcata soltanto a Pozzuoli, ma avrà fatto probabilmente anche altre soste prima di giungere in Francia. Ad Ischia, per esempio, dove abbiamo una chiesa a lei dedicata, e ancora in Sardegna, nell’omonima isola della Maddalena».

© RIPRODUZIONE RISERVATA