Mariafelicia De Laurentis ha iniziato i suoi studi in Fisica all’Università Federico II e ci è ritornata come professore di Astronomia e Astrofisica per chiamata diretta. Una scienziata che il mondo ci invidia.

Quali sono i suoi ricordi da studentessa federiciana?

«Studiavo una disciplina che non attirava molte persone, quindi eravamo un piccolo gruppo. La parte più bella era l’interazione con i docenti. Sembrava di far parte di una grande famiglia, dove sostegno e collaborazione erano all’ordine del giorno».

APPROFONDIMENTI Napoli, compleanno Università Federico II tra show, premi e fumetti: «Eccellenza nel mondo» Noi e l'intelligenza artificiale: da Napoli il senso della sfida Vincenzo Salemme all'Università Federico II di Napoli: «Agli studenti dirò: siate sempre curiosi»

C’è stata una lezione universitaria oppure un docente che ha cambiato la sua vita professionale?

«Ci sono state molte lezioni universitarie memorabili. Tuttavia, un docente ha avuto un impatto significativo sulla mia vita professionale: Leopoldo Milano, co-fondatore dell’interferometro Virgo per le onde gravitazionali. È stato il mio supervisore di tesi. La sua vasta cultura, unita a una grande umanità, mi ha insegnato molto. Una delle lezioni più importanti che mi ha trasmesso è stata l’importanza di lavorare con onestà e rispetto verso i colleghi, perché il lavoro fatto con integrità ripaga sempre. Questo ha influenzato profondamente il mio approccio professionale».

Quale valore le ha insegnato la Federico II?

«La Federico II mi ha insegnato l’importanza della perseveranza e dell’eccellenza. In un’istituzione così antica e prestigiosa, ho imparato che l’innovazione nasce dal rispetto per il sapere accumulato nel tempo. La dedizione dei docenti, la ricchezza culturale e la forte comunità accademica, mi hanno instillato un profondo senso di responsabilità e un impegno costante verso l’apprendimento e la ricerca. Questo mi ha permesso di primeggiare nel mio campo e sono orgogliosa, dopo anni all’estero, di essere rientrata per portare onore alla nostra università».

La sua tesi di laurea ha influito sul suo futuro?

«Il titolo era: Studio di modelli di forme d’onda gravitazionali emesse dalla coalescenza di sistemi binari compatti. E sì, ha influito profondamente. Da quel momento in poi, mi sono concentrata ancora di più sullo studio degli oggetti compatti, in particolare i buchi neri. La mia curiosità e passione per questi temi hanno portato me e il team di circa 300 scienziati, che ora dirigo insieme ad altri due colleghi, a scattare la prima immagine di un buco nero. Questo risultato è stato un traguardo scientifico indimenticabile, ha dimostrato come un piccolo seme di curiosità piantato durante la mia tesi sia cresciuto fino a produrre un risultato di enorme importanza per la ricerca e il futuro».

A una studentessa federiciana in Fisica di oggi che vorrebbe seguire le sue orme, cosa consiglierebbe?

«Di seguire sempre la sua passione e curiosità. La fisica richiede impegno, ma è incredibilmente gratificante. Non deve temere le sfide, poiché sono opportunità per crescere. Collabori con i colleghi, impari dai docenti e mantenga l’integrità nel suo lavoro. Sogni in grande e creda nelle sue capacità. La Federico II le darà una solida base: ora costruisca il suo percorso unico e lasci il suo segno. Faccia meglio di quanto ho fatto io».