Mariglianella, «Dante e l'amore»: ecco i vincitori del concorso per gli alunni della Media

Con l'annuncio dei vincitori, dato in diretta streaming su YouTube, è arrivato a conclusione il concorso letterario "Dante e l'amore" promosso dal Comune di Mariglianella e rivolto alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Giosuè Carducci".



A raccogliere i maggiori consensi da parte della giuria, composta da esperti provenienti dal mondo della cultura e della scuola, sono stati gli elaborati realizzati da Luigi Allocca ed Emanuela Monda della 2A (terzo classificato), da Rosa Maria Esposito della 2D (secondo classificato) e da Matteo Pasquale Di Maio, Mario Panico e Benedetta Sorrentino della 3D (primo classificato).



In merito all'iniziativa, Giovanni Corbisiero - consigliere comunale delegato alla cultura e alla pubblica istruzione - ha dichiarato: «Promuovere un concorso letterario dedicato alla figura e all'opera del Sommo Poeta è stata per noi una scommessa vinta. Crediamo fermamente nella creatività e nella voglia di protagonismo delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Per una comunità cittadina, la cultura rappresenta un'occasione di crescita irrinunciabile. Per queste ragioni, i nostri sforzi sono orientati a rendere Mariglianella sempre più un punto di riferimento per l'intero territorio», ha sottolineato Giovanni Corbisiero, consigliere comunale delegato alla Cultura e alla Pubblica istruzione dal sindaco Arcangelo Russo.