Anna Valentino, maestra di vita: un webinar per i cento anni dalla nascita

Come ricordava una sua discepola prediletta, Rachele Sibilla, Anna «aveva la consapevolezza che il tempo dell’educazione è per sua natura commisurato ai ritmi delle persone, affina l’ascolto e la vista, la pazienza e l’attesa, intensifica una quotidiana ricerca, vissuta come dono senza controparte, con la gratuità del seminatore che sparge il seme a piene mani; poi , forse, potrà vedere anche germogli e fioriture. Questa passione è investita come una frontiera: l’educazione è una forma di giustizia che deve mettere tutti sullo stesso piano di opportunità ed emancipare chi è più svantaggiato». Con le parole di un'altra importante rappresentante dell'impegno nella scuola e nella Chiesa, Luigi Amato, dirigente dell'Istituto comprensivo Aliperti di Marigliano parla dell'iniziativa per celebrare domani, 11 marzo, i cento anni dalla nascita di Anna Valentino.

Anna ha fin da giovanissima aderito alla Gioventù Femminile di Armida Barelli, è stata prima presidente diocesana di Nola della stessa Gioventù Femminile e poi dell’Azione Cattolica unitaria; ha lavorato al centro nazionale con Vittorio Bachelet ai tempi del nuovo statuto e della “scelta religiosa”.« Laureata in pedagogia con una tesi su “Lo spiritualismo italiano del Risorgimento con particolare riguardo al Rosmini”, docente Ordinaria fin dal 1949, abilitata per il Ruolo Direttivo, è stata prima maestra alle Elementari e poi docente di Lettere della scuola media confluite nel 2012 nell’attuale Istituto Comprensivo Don Milani – Aliperti di Marigliano. Il suo impegno educativo/formativo nel mondo della scuola ha riguardato anche i docenti, inizialmente con l’Associazione Italiana Maestri Cattolici (A.I.M.C.) e il Movimento Maestri di Azione Cattolica , successivamente nell’Unione Cattolica Insegnanti Italiani Media (U.C.I.I.M.), per poi concludersi con gli Insegnanti di Religione della Diocesi di Nola.

Oggi, dalle 17 un webinar (il link sarà disponibile sul sito www.icmilanialiperti.edu.it) ne ricorderà la figura e l'impegno culturale, oltre che ecclesiastico. «Amava il mare, del quale esplorava le profondità, come le cime dei monti, nella sua ricerca di libertà; il canto e la musica erano sue passioni: animava la Schola Cantorum, suonava il pianoforte, tutti la ricordano per la sua fisarmonica che allietava la vita scolastica ed associativa. Girava per i paesi del territorio in bicicletta e poi in automobile (prima, nel nostro paese a guidarla) per il suo servizio associativo ed educativo, nella G.F. e nell’A.C.I.».

Interverranno: Luigi Amato, Nicolina Dalia, Giuseppe Giuliano, Felicetta Mautone, Franco Miano, Sandra Monda, Gaetano Pugliese, Salvatore Spiezia.

Insieme «ripercorreremo il suo servizio educativo per i ragazzi e i docenti nella scuola; il suo impegno associativo sociale e civile nella G.F., nell’A.C.I., nel C.I.F.; la suo presenza nella comunità ecclesiale; la sua passione per la musica….. Affiggeremo nella scuola un pannello commemorativo dipinto da un nostro docente. Cureremo un libro digitale con documenti e testimonianze che la riguardano e lo renderemo disponibile sul nostro sito, mettendoci insieme sulle Tracce di una Maestra di Vita», conclude il preside Amato.

