Torna, per la sesta edizione, il “Premio Terre di Campania” riconoscimento istituito nel 2014 dall’Associazione Culturale Terre di Campania, da tributare alle personalità campane che, per il loro operato, si sono distinte in vari campi: enogastronomia, cultura, arte, spettacolo, impresa, ricerca, turismo, mondo sociale, sport.



Venerdì 6 dicembre, a partire dalle 19.30, nel Santuario della Madonna della Speranza, Convento dei Frati Minori di San Vito in Marigliano, si terrà la cerimonia di consegna dei premi a Vincenzo Calise, vicedirettore del Tg2; Franco Roberti, magistrato ed eurodeputato; Maria Felicia De Laurentis, prof.ssa di Astronomia e Astrofisica alla Federico II di Napoli; il duo Ebbanesis e il professore di Made in Sud Enzo Fischetti. Una sezione speciale del premio sarà dedicata a personalità eccellenti originarie del Comune di Marigliano, luogo in cui ha sede l’Associazione Culturale Terre di Campania. In tale sezione, saranno premiati: i fratelli Minale, stimati musicisti, i professori Franco Trifuoggi e Antonio Cassese, e l’imprenditore Costantino Sasso. L’edizione 2019 del “Premio Terre di Campania” ha aperto, inoltre, alla partecipazione delle scuole con il Concorso Scientifico-Letterario Leo 500, destinato agli allievi delle scuole secondarie di secondo grado invitati a presentare lavori sul tema: “Le nostre acque, il nostro mare. Salviamo la vita, eliminiamo la plastica.” In palio borse di studio nel segno di Leonardo Da Vinci. L’iniziativa è realizzata in partenariato con il Comune di Marigliano e con il sostegno della Regione Campania. Quest’anno il Premio Terre di Campania si arricchisce, inoltre, di altre interessanti iniziative collaterali, quali l’esposizione di arte contemporanea “La Campania Eccellente” e gli spettacoli musicali “Spaghetti Western” di Salvatore D’Avino e il concerto del gruppo folkloristico Suddaria in Piazza Municipio a Marigliano, rispettivamente nei giorni 28 e 30 dicembre alle 20:30. Il Premio Terre di Campania si presenta, dunque, ancora una volta con un momento di estremo valore sociale: punta i riflettori sulle eccellenze campane, su coloro che conferiscono lustro alla nostra regione e che, con la loro storia ed esperienza, sono un motivo di orgoglio per il territorio. Un’occasione da non perdere per conoscere il buono e il bello del nostro territorio. © RIPRODUZIONE RISERVATA