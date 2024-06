Dopo i gioielli di Sacco arrivano le cravatte firmate Marinella. Prosegue il viaggio del Comune e della Fondazione Sorrento alla scoperta delle eccellenze manifatturiere attraverso la rassegna «Ritratti di Made in Italy, arte e cultura da esportazione», curata da Mimma Sardella. Dal 14 giugno al 28 luglio le sale di Villa Fiorentino ospiteranno la mostra «Questa di E. Marinella è la Storia vera» dedicata alla prestigiosa casa di moda partenopea.

Esposizione che gode del patrocinio del ministero del Made in Italy e della Regione Campania e vuole raccontare i 110 anni di vita della maison. Ci saranno documenti, immagini e articoli di giornali d’epoca come Il Mattino del 1914 sul quale Matilde Serao annuncia in un «moscone» la nascita dell’azienda di Eugenio Marinella. Non mancano gli attrezzi del mestiere: le macchine da cucire e le pregiate sete. «Il nostro viaggio prosegue con un altro nome iconico - sottolinea il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola -. Chi non ha mai varcato la soglia di quella preziosa, piccola bottega per regalare - o regalarsi - un simbolo dell’eleganza e del gusto? E. Marinella, dal 1914 ad oggi, ha realizzato cravatte indossate da centinaia di celebrità, tra capi di Stato, teste coronate, gente di spettacolo, intellettuali, protagonisti della finanza e dell'economia. Oltre un secolo di storia, legato anche ad altre creazioni sartoriali di abbigliamento, che ha trasformato questo marchio in un ambasciatore nel mondo dello stile di vita italiano».

Il progetto

«Il connubio tra Fondazione Sorrento e il brand E. Marinella è la sintesi del lavoro che stiamo portando avanti per legare sempre più l’immagine della città al Made in Italy di successo - puntualizza l’ad della Fondazione, Alfonso Iaccarino -. Siamo felici della collaborazione con un’icona della moda internazionale». A dare il nome alla mostra è stato lo stesso Maurizio Marinella, che ieri mattina, al termine della presentazione ospitata nel suo atelier, ha regalato al sindaco Coppola ed all’ad Iaccarino due cravatte con il logo della città di Sorrento.

«Nel 1914 mio nonno Eugenio decise di aprire un negozio in piazza Vittoria, sull’elegante Riviera di Chiaia - racconta Maurizio Marinella - All’epoca la moda maschile guardava soprattutto a quella inglese e così creò in appena 20 metri quadri un angolo d’Inghilterra. Poi acquistò due laboratori per la produzione di camicie e cravatte, con sarti che le realizzavano a mano e su misura». Negli anni Ottanta il presidente della Repubblica, prende l’abitudine di donare ai capi di Stato in visita una scatola contenente cinque cravatte Marinella e così il brand si afferma anche a livello internazionale. Ad oggi, grazie al lavoro delle due generazioni prima di me e della quarta che è attualmente al mio fianco, il nostro marchio è conosciuto anche all’estero, dagli Stati Uniti al Giappone», conclude Marinella.