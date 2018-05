Domenica 20 Maggio 2018, 22:20 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 22:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSA LUBRENSE - Needle Napoli vince il premio di architettura Si.Re.Ne promosso dal Consorzio «Amo Nerano» in collaborazione con l’Associazione «Riscatto urbano» ed il patrocinio del Comune di Massa Lubrense. Il premio è stato istituito con lo scopo qdi valutare la migliore soluzione architettonica per la per la riqualificazione della piazza di Marina del Cantone. Il gruppo di lavoro vincitore del premio è formato da Salvatore Diana architetto, Napoletano Feliciano sociologo, Antonio Pone economista, Stefano Cuntò architetto , Saverio Sodano , urbanista. Hanno partecipato alla gara gli altri tre finalisti Nereide, Cantone Waterfront GRoup, GrEEn PartenopEE con progetti molto interessanti. Ha coordinato l’incontro Fabrizio Mangoni di Santo Stefano, già professore di Urbanistica dell’Università di Napoli Federico II, con gli interventi di Antonio Riverso, vice-presidente dell’Unione Internazionale degli Architetti (UIA), Nikos Fintikakis , presidente dell’Unione Internazionale degli Architetti (UIA), Mario Losasso , direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Francesco Abbamonte, presidente dell’Associazione Riscatto Urbano. «Sono molto contento degli sforzi che il Consorzio Amo Nerano - ha detto il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli -, presieduto dalla instancabile Mariella Capito che in collaborazione con l’associazione Riscatto Urbano stanno facendo per Marina del Cantone.”Questo il commento del sindaco di Massa Lubrense che ha partecipato ai lavori della commissione giudicatrice che così continua: “Si tratta di una collaborazione intelligente con l’ente locale per uno sviluppo condiviso tra cittadini, operatori ed amministratori. L’idea del premio Si.Re.Ne, che abbiamo subito fatta nostra va proprio in questa direzione ed il contributo di un progetto di riqualificazione della Piazza di Marina del Cantone è di grande interesse».