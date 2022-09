Massimo Osanna e Gianluca De Marchi, nozze a Capri: celebra Paolo Sorrentino

Sono arrivati alla spicciolata scendendo dai taxi gli invitati al matrimonio di Massimo Osanna, direttore generale dei Musei del ministero della Cultura e a lungo direttore degli scavi di Pompei, e Gianluca De Marchi, imprenditore romano e co-fondatore di Urban Vision, azienda che si occupa di pubblicità e restauri d'arte. Il welcome cocktail è iniziato alle 19.30 in punta a Villa La Ginestra, lungo la strada che congiunge Capri ad Anacapri. Una lunga e alta parete di roccia calcarea separava la Villa dalla strada provinciale e il rigido servizio d'ordine ha impedito a chiunque di avvicinarsi ad ospiti e invitati. Una richiesta di privacy, che cozza in qualche moto con il programma nuziale messo on line al sito gianlucaemassimo.it. Per ora presente il mondo del cinema e dello spettacolo: innanzitutto Paolo Sorrentino, che domani celebrerà le nozze, poi Valeria Bruni Tedeschi, Serena Dandini con il marito musicista Lele Marchitelli, Valeria Golino che sarà anche testimone della coppia, Manuela Arcuri, Alessandro Preziosi, Myrta Merlino con il compagno Marco Tardelli, il produttore Piero Valsecchi accompagnato la moglie Camilla.

Oggi la cerimonia ufficiale, alle 18 a Villa Lysis, la storica dimora del barone dandy Fersen, che visse amore travolgenti a Capri e qui si suicidò sciogliendo 10 grammi di cocaina in una coppa di champagne, dedicando la villa alla «jeunesse d'amour». E proprio quella dimora, lontana dal centro abitato e da occhi indiscreti, è stata scelta per la celebrazione, alle 18, prima della cena al ristorante Paolino come annunciato sul sito; domani, per chi resta sull'isola tutto il weekend, relax a Villa Bismarck. Tra gli invitati attesi diversi direttori di musei, qualcuno nominato dallo stesso Osanna, e il ministro Dario Franceschini, se la campagna elettorale gli lascerà tempo.