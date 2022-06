Università Federico II di Napoli, via al Master in medicina clinica termale

L'Università Federico II di Napoli è il primo Ateneo del Mezzogiorno ad aver istituito il Master di II livello in Medicina clinica termale. Il corso, la cui istituzione è stata fortemente voluta dalla Scuola di Medicina e chirurgia della Federico II, ha l'obiettivo di fornire una formazione qualificata e di alto profilo ai medici che operano negli istituti termali. «Questo Master rappresenta una grande novità - ha affermato il rettore della Federico II, Matteo Lorito - siamo uno dei 6 Atenei sugli 80 presenti in Italia ad averlo istituito. Il tema della medicina clinica termale è di particolare rilievo perché si avvicina alla medicina personalizzata e alla medicina del territorio che ci tengono lontano dagli ospedali e inoltre risponde a un'esigenza per l'economia del Paese e della Campania».

Il Master di durata annuale prevede lezioni frontali, seminari, esercitazioni, attività di laboratorio e un tirocinio presso gli istituti termali convenzionati. Al Master si accede con la laurea in Medicina. «L'istituzione di questo Master è un traguardo molto importante - ha affermato Maria Triassi, presidente della Scuola di Medicina e chirurgia della Federico II - perché segna una sinergia tra Università e mondo della produzione e dell'industria, vista la collaborazione con Federterme, perché ormai la medicina termale è un settore importante per tutti i risvolti compresi i rischi da legionellosi, i rischi sia microclimatici che infettivi derivanti dagli impianti termali se non tenuti bene e per la valenza terapeutica delle acque termali. È dunque un'importante occasione per formare i professionisti che lavoreranno nel settore».

Alla presentazione del Master ha partecipato anche il presidente nazionale della Fondazione Forst, Costanzo Jannotti Pecci, che ha sottolineato che il Master «va a colmare un vuoto vista la chiusura delle Scuole di specializzazione che poneva il problema della formazione dei medici» ed ha ricordato come «l'offerta termale del Mezzogiorno è importante e di rilievo».