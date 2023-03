Messaggi su carta intestata del «Mattino», inviti declinati nei salotti più chic di Parigi, ma anche richieste di sconti negli alberghi, non per sé, ma per i suoi redattori in trasferta a Sorrento. Autografi di Matilde Serao vengono mostrati oggi, per la prima volta, in occasione del suo «compleanno». Per ricordare l'anniversario, a distanza di 167 anni dalla nascita, studenti e insegnanti del liceo di Pomigliano d'Arco che porta il suo nome hanno organizzato la cerimonia pomeridiana nella sede di via Carducci. Didascalia

È una felice trovata per scoprire qualcosa in più su una donna, anzi un simbolo, che ha scavalcato il proprio tempo, proiettandosi nella modernità. Giornalista e scrittrice. Come sottolinea l'inedita corrispondenza, anche grazie alla perfetta conoscenza della lingua francese, intellettuale inserita negli ambienti esclusivi della capitale frequentati da autori del calibro di Marcel Proust. Il biglietto di scuse è infatti indirizzato a madame Arman de Caillavet (ovvero a Leontine Lippmann, vicina al premio Nobel Anatole France). Dall'hotel Continental la Serao avvisa di non poter partecipare all'incontro, il 28 settembre 1908, per un impegno con gli amici «à l'opera». Lo fa attraverso il documento assieme agli altri ritrovato in una libreria antiquaria di Lucca e acquisito esattamente 10 anni fa, nel 2013, da Domenico Russo, ma collezionista appassionato che può vantare un archivio con oltre trentamila volumi, anche molto antichi, arricchito da 300 tra stampe e vedute di Napoli e del Vesuvio. In qualità di presidente della biblioteca Raffaele Arfè, lo studioso è chiamato a prendere la parola alla manifestazione trasmessa anche in diretta streaming.



A intervenire anche l'assessore regionale Lucia Fortini, il direttore dell'ufficio scolastico campano Ettore Acerra. Alessandro Luciano, del Mann, Laura di Fiore, docente dell'università Federico II, ma soprattutto i ragazzi che hanno partecipato a un premio su Matilde e «la storia che costruisce il futuro». Alla dirigente scolastico Luisa Patrizia Milo sono affidate le conclusioni.