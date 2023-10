Quando uno scrittore famoso, come un attore o un cantante, non si concede in pasto ai suoi ammiratori viene spesso aspramente criticato. Ma succede anche che uno scrittore famoso finisca nel tritacarne mediatico, al contrario, per la sua disponibilità, e decida di rispondere, a sua volta, con un post. È successo ieri a Maurizio de Giovanni, assoluto bestesellerista italiano, che si è sfogato sulla sua pagina Facebook: «Dunque: io ho una patologia, contratta da quando le mie cose hanno cominciato a raggiungere un pubblico oggettivamente più ampio del condominio in cui vivo. Questa patologia è il timore che qualcuno, chiunque, possa pensare: ecco, adesso che è diventato (o si sente, o gli fanno credere di essere, o immagina di essere) noto, non si presta più a dare una mano agli altri». Questa «patologia» ha portato Il papà del commissario Ricciardi, di Mina Settembre, dei Bastardi di Pizzofalcone e di Sara «a un enorme aggravio di fatica. Presentare libri che devo necessariamente leggere, fare recensioni, quarte di copertina, fascette, articoli di giornale; ma anche intervenire a convegni, tavole rotonde, trasmissioni televisive, a scrivere racconti per antologie, a commentare film o fiction. Questo, lo spiego nonostante sia chiaro, non mi porta alcun vantaggio: i miei libri vengono acquistati da chi vuole leggere le storie che ci sono dentro, non certo da quelli che hanno visto in giro la mia faccia. Così le fiction, i film, i fumetti e gli spettacoli teatrali che scrivo. Nessun valore aggiunto, nessuna utilità. Zero. Ma una patologia è una patologia, quindi ho continuato a dire di sì, nonostante chi mi chiedesse aiuto nella stragrande maggioranza dei casi poi si guardasse bene dall'essere presente ai miei eventi, per esempio, o dallo spendere parole di sostegno quando mi sono trovato a fronteggiare aspre polemiche personali, per il dannato vizio che ho di lanciarmi in crociate sociali o di non pensare che a esprimere con forza le mie idee ho solo da perdere, e mai da guadagnare».

Poi la dolorosa epifania: «Su indicazione di qualche solerte amico, scopro adesso di essere definito in molti odiosi modi: presenzialista, tuttologo, prezzemolo, perfino zecca (mi sfugge il riferimento all'animale, ma anche all'ente che batte moneta); e addirittura, il che è piuttosto comico, di non avere amore e gratitudine per il territorio. Io. Andando a vedere le mie presenze, scopro che sono meno del dieci per cento per il mio lavoro, e per il novanta riferibili alla suddetta patologia. Devo dire che questo comportamento ottusamente altruista mi ha sempre comportato forti cazziatoni. Chi amo e mi vuole bene, gli editori, chi lavora per me soprattutto dopo il problema di salute che ho avuto poco più di un anno fa mi hanno sempre pregato di operare una selezione rigida, e di NON fare quello che non riguarda il mio mestiere (scrittore, sceneggiatore, drammaturgo). I graziosi epiteti che ho visto oggi, sulla gentile segnalazione di cui vi ho detto, mi hanno definitivamente convinto. Non posso continuare così, e tutto sommato nemmeno è giusto che lo faccia».

Ed ecco la decisione: «Ragion per cui a partire da oggi, con esclusione degli impegni già assunti che cercherò di mantenere e delle occasioni di carattere sociale e di beneficenza che non si sovrappongano al mio lavoro, vi prego di non invitarmi, convocarmi, chiedermi o pregarmi di fare cose a supporto del lavoro degli altri. Noi zecche, sapete, di fronte all'evidenza alla fine rinsaviamo». La polemica è servita.