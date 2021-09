Maurizio de Giovanni riceve la laurea ad honorem alla Federico II: «Napoli è epica, narrerò sempre le sue storie»

La settimana si apre all’insegna di un grande riconoscimento accademico che conferisce al noto scrittore napoletano, Maurizio de Giovanni, una laurea ad honorem in Filologia moderna. Una cerimonia - svolta in corso Umberto I nell’Aula Magna Storica della Federico II e trasmessa anche in diretta YouTube - che ha messo in risalto le qualità ed i valori di de Giovanni, meriti illuminati direttamente da Matteo Lorito, rettore della Federico II di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati