Maurizio De Giovanni incontra gli studenti del Sacro Cuore di Napoli: «Scrivere è importante, ma leggere di più»

«Per scrivere servono due cose soltanto: leggere e avere una storia da raccontare. Leggere è fondamentale, leggere significa capire, fare l’orecchio, renderti conto di come funziona. Avere una storia è fondamentale, avere una storia è urgenza. È il motivo per cui facciamo i video, la stessa cosa è il racconto. Lo scrittore è uno che ha letto molto e inevitabilmente ha molte storie, belle storie scritte male. Non serve altezza di scrittura, serve avere una storia, come la racconti». Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha incontrato questa mattina gli alunni dell'istituto Sacro Cuore, l'iniziativa è stata voluta dagli stessi ragazzi per “La settimana dello studente”. Il meeting si è aperto con un minuto di raccoglimento per le vittime del sisma in Turchia, poi lo scrittore dei “Bastardi di Pizzofalcone” si è completamente dedicato ai giovanissimi studenti.

Un incontro non banale. Gli studenti hanno chiesto all'autore: Visto che ha visitato altre scuole, che ne pensa di come viene insegnata la letteratura nelle scuole? «Penso tutto il peggio del mondo - ha detto De Giovanni - il modo in cui viene proposto, per esempio la vivisezione Promessi Sposi. Quel modo equivale allo spiegare educazione sessuale su un tavolo operatorio, sarebbe orrore, sarebbe repulsivo, sarebbe qualcosa che allontana. I professori cercano solamente ciò che può attrarre: i sentimenti. La letteratura è la storia dei sentimenti».

Oggi - hanno poi chiesto gli alunni a De Giovanni - lei rappresenta Napoli agli occhi del mondo. Che rapporto ha con questa città? «Napoli sai - ha risposto lo scrittore - è come quelle mamme un po’ scomode, un po’ sovrabbondanti. Però soltanto tu che sei figlio ti puoi permettere di parlarne così. Perché è tua mamma, rumorosa, scomoda e colorata, ecco, quella è Napoli per me».