Un maxi pannello per salutare il ritorno di Papa Francesco a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 13 Giugno 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il volto sorridente del Papa è ben visibile anche dalla strada. Un grande pannello che annuncia l'arrivo di Bergoglio a Napoli spicca, da ieri mattina, all'ingresso della chiesa di San Luigi, in via Petrarca. Il 21 giugno, Papa Francesco sarà infatti ospite della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale - in particolare della Sezione San Luigi affidata alla Compagnia di Gesù. A quattro anni dalla visita del 21 marzo 2015, il Pontefice atterrerà di nuovo sul territorio partenopeo, questa volta al parco Virgiliano, per partecipare alla seconda giornata di incontri organizzati dalla facoltà sul tema: «La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo». Mezza giornata dedicata solo al convegno, poi il ritorno a Roma: alle 15 in punto il Papa dovrebbe essere già a Santa Marta.