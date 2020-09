«Giancarlo Siani Giornalista Giornalista», mercoledì gratis ai lettori del Mattino l'antologia con gli articoli del cronista

Giornalista-Giornalista è il titolo del libro che Il Mattino darà in omaggio ai lettori mercoledì 23 settembre per ricordare Giancarlo Siani nel 35esimo anniversario della morte. Con questo spirito di valore della memoria e dell'esempio il suo giornale, l'editore Iod e la Fondazione Giancarlo Siani onlus hanno voluto realizzare un'opera con gli articoli più significativi pubblicati sulle pagine del quotidiano dal 1980 al 22 settembre 1985, anche in occasione della decisione dell'Ordine dei giornalisti di intestare alla memoria di Siani il tesserino di professionista che era il sogno di Giancarlo.

«Siamo convinti - evidenzia il direttore de Il Mattino Federico Monga - che la parola scritta di Siani debba essere occasione di un'ampia discussione sulla lotta alle mafie e alla corruzione. Lo dobbiamo a Giancarlo e al suo coraggio mite».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il volume raccoglie 33 articoli tratti dall'opera omnia Giancarlo Siani. Le parole di una vita (Iod), a cura di, mentre i testi introduttivi sono: ll sacrificio di Giancarlo spartiacque della professione di Federico Monga; Sfidò il male vent'anni prima di Gomorra: scusaci del ritardo, Giancà di; Siani, parole di verità che squarciavano i troppi silenzi di; Gli scritti di Giancarlo tra il diluvio e l'arcobaleno di; Il tesserino bordeaux e gli anticorpi buoni diA sostenere il progetto editoriale: Fondazione Polis, Sindacato Unitario Giornalisti Campania, Federazione Nazionale Stampa Italiana, Fondazione Idis-Città della Scienza, Fondazione BancoNapoli, Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, Ente Autonomo Volturno, Antimo Caputo Srl, Università Suor Orsola Benincasa, Cosmopol, Metropolitana di Napoli, M.Car.