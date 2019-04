Meta, lunedì l’appuntamento con la «Via della croce»

Sabato 13 Aprile 2019, 16:01

META - Si rinnova l’appuntamento con la Via della Croce, la rappresentazione della Passione e Morte di Gesù che lunedì prossimo trasformerà Meta nella Gerusalemme di duemila anni fa. Organizzata dall’associazione Olivi Olimpici con il patrocinio e il contributo del Comune di Meta, la manifestazione si articolerà in due momenti.A partire dalle 18.30 e fino alle 19.30 sarà possibile visitare i quadri viventi: il cenacolo e la scena del tradimento di Gesù a opera di Giuda in via Cristoforo Colombo, l’orto degli ulivi nel giardino alle spalle dell’ufficio postale, il sinedrio nello spazio esterno della scuola media in via Guglielmo Marconi, i soldati romani e le pie donne lungo corso Italia, il pretorio in piazza Vittorio Veneto. Alle 19.30, invece, da via Cristoforo Colombo prenderà il via la “ripresentazione storica” che rievocherà le ultime ore di vita di Gesù: il tradimento e la cattura di quest’ultimo, previsti rispettivamente in via Cristoforo Colombo e nel giardino alle spalle dell’ufficio postale; l’interrogatorio davanti al sinedrio, “ricostruito” nello spazio esterno della scuola media in via Guglielmo Marconi, e la successiva condanna di Gesù nel pretorio, per l’occasione riprodotto in piazza Vittorio Veneto. Da qui i figuranti si incammineranno verso via Cesine dove sono previste le scene della crocifissione e della successiva deposizione di Gesù nel sepolcro in attesa della risurrezione, oltre quella del suicidio di Giuda.