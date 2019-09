CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 6 Settembre 2019, 08:05

Milonghe in riva al mare, lezioni, workshop e spettacoli: Napoli balla il tango in occasione di Napul'è... tango festival in programma questo weekend, mentre è previsto per lunedì un grande party conclusivo. Maestri di fama internazionale e dj provenienti da tutto il mondo animeranno la kermesse aperta ai ballerini professionisti ma anche ai dilettanti.