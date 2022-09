Franceschini: «Iscrivere presepe napoletano come patrimonio immateriale Unesco»

Oggi pomeriggio il ministro della Cultura ha visitato le botteghe storiche di via San Gregorio Armeno e incontrato diversi artigiani.

Al termine della visita, Dario Franceschini si è intrattenuto con i rappresentanti dell'associazione botteghe di San Gregorio Armeno ai quali ha sottolineato l'importanza di preservare la via quale luogo storico di grande importanza culturale. Il ministro ha ricordato la norma, da lui voluta nel 2016, che prevede che i comuni, d'intesa con le regioni, possano individuare zone aventi particolare valore storico, artistico in cui vietare o subordinare ad autorizzazione l'esercizio di attività commerciali non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. «Applicare quella norma sarebbe fondamentale per tutelare la bellezza e l'autenticità di questo luogo».

Franceschini ha ribadito l'importanza di procedere nella redazione del dossier a sostegno della candidatura dell'arte del presepe napoletano nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità Unesco. «L'iscrizione nella lista Unesco sarebbe un riconoscimento importantissimo: quella del presepe napoletano è un'arte prestigiosa che dà lustro a Napoli e a tutta l'Italia».