«Miracolo ai Miracoli», a Napoli torna la festa legata al quadro prodigioso

Una zona dal grande valore storico-culturale, che rivive grazie a un evento legato al prodigio che, secondo le fonti, avvenne in quella chiesa. Si chiama infatti “Miracolo ai Miracoli” la serata che si svolgerà in onore della Madonna dei Miracoli il prossimo 1 giugno, alle 20, nell’omonima piazza del quartiere San Carlo all’Arena. Un’iniziativa che per la prima volta diventa festa patronale grazie al sostegno del Comune di Napoli con il patrocinio concesso dal sindaco Gaetano Manfredi e dall’assessore al turismo Teresa Armato. Ma come nasce l’idea? «Si tratta di un evento legato alla scoperta del quadro della “Madonna con bambino” di autore ignoto durante la pandemia - spiega padre Valentino De Angelis, alla guida di Santa Maria dei Miracoli da 11 anni - un periodo in cui a causa del lockdown organizzammo un tour virtuale tra le bellezze della chiesa. Secondo le fonti nel 1808 l’originale del dipinto fu portato via probabilmente dalle suore dei Miracoli che si trasferirono al convento di Sant’Antonino a Port’Alba e grazie alle ricerche fatte da un nostro parrocchiano, restauratore e maestro di arte presepiale, Biagio Roscigno, lo abbiamo ritrovato sotto la chiesa del Gesù delle Monache alle spalle di Porta San Gennaro. Il miracolo più grande è stato il 20 maggio 2023 quando il quadro è tornato da noi dopo 215 anni. Da qui - continua il parroco - nascerà anche un libro redatto proprio da Roscigno».

Una storia che ha contribuito a far rinascere questa parte del quartiere, spesso abbandonata e poco valorizzata nonostante i tanti tesori storico-artistici che attraggono i turisti, tra cui l’Educandato statale e la stessa chiesa dei Miracoli. «Parliamo di una chiesa del seicento che assieme al quartiere sta vivendo una fase di rilancio specie per il turismo artistico-culturale, rispetto al passato in cui è sempre stato “un’appendice” del rione Sanità.

Invece questi luoghi sono un’opportunità per tutti, non solo per le radici cristiane ma per le tante bellezze che vi sono custodite, come dimostra la storia del quadro che simboleggia la riscoperta dell’identità del territorio».

All’evento del 1 giugno, che sarà dedicato alla musica con il concerto di Natale Galletta che vedrà ospite Ida Rendano, anche la partecipazione di rappresentanti di Comune e III Municipalità. «La festa patronale, per la quale ringraziamo l’assessore comunale al turismo Teresa Armato che ha consentito per il secondo anno consecutivo l’iniziativa, è per tutto il quartiere motivo di gioia e aggregazione», commenta Carlo Leone, consigliere della III Municipalità e tra gli organizzatori dell’evento.