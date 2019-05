Miseno, spuntano iscrizioni inedite ​d'epoca romana

Giovedì 9 Maggio 2019, 12:02 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2019 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La pittoresca chiesa di san Sossio ubicata nei pressi del porticciolo di Miseno, nei Campi Flegrei conserva interessanti testimonianze d’epoca romana; resti di colonne, frammenti architettonici, marmi, inglobati sul sagrato della chiesa. Al suo interno, ancora capitelli e fregi di marmo e tra questi alcuni frammenti di epigrafi d’epoca romana che risulterebbero ancora inediti.Sul caso abbiamo chiesto il parere del professore Giuseppe Camodeca, ordinario di Storia Romana ed Epigrafia Latina presso il Dipartimento di Studi del Mondo Classico della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Napoli L’Orientale:«A parte un frammentino sul sagrato della chiesa, noto da tempo e già edito nel 1979 (si veda la scheda in rete sul sito Epigraphic Database Roma: EDR http://www.edr-edr.it da me diretto, precisamente la scheda EDR163025), gli altri pezzi sono inediti. Da un attento esame, tutti e tre i frammenti individuati nei pressi dell'altare della chiesa sono pertinenti ad una sola iscrizione pubblica, probabilemente di fine I -II secolo d.C. Ne risulta che un Augustale di Puteoli ha fatto (fecit) un qualcosa su suolo pubblico a sue spese: sua peq(unia). Sono andati perduti, purtoppo, il nome dell'Augustale e l'opera dedicata».Da decenni il professor Camodeca, affiancato da validissimi collaboratori, porta avanti un prezioso lavoro di revisione dell’edito nonché di ricerca e pubblicazione dell’inedito grande patrimonio epigrafico locale, contribuendo alla diffusione dell’interesse scientifico per i Campi Flegrei.