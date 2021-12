Missione della Temple University: patto tra Napoli e Philadelphia

Vicepresidente per gli affari internazionali della Temple University e membro del consiglio di amministrazione della Global Philadelphia Association, il dottor Hai-Lung Dai, ha presentato, a nome della Global Philadelphia Association, una lettera di amicizia indirizzata al sindaco Gaetano Manfredi, partendo dal presupposto che Napoli e Philadelphia sono entrambe città patrimonio dell’umanità. Nell’occasione ha invitato il sindaco a visitare Philadelfia e la Temple University per tenere una conferenza sulla gestione delle metropoli nel difficile momento del cambiamento climatico.



Il dottor Dai e il sindaco hanno discusso ampiamente su come attrarre a Napoli e nelle sue importanti università gli studenti americani che desiderano studiare all'estero. L'obiettivo è avere molti studenti americani a Napoli per godere della cultura italiana e beneficiare del successo delle università italiane. La delegazione della Temple University ha visto tra i suoi membri anche il professor Antonio Giordano, originario di Napoli e uno dei massimi studiosi della Temple University. Per il suo lavoro volto a migliorare le relazioni Italia-Usa, Dai è stato insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine della Stella Italiana dal governo italiano nel 2017.



A nome della Temple University, il dottor Hai-Lung Dai ha firmato con il rettore, professor Gianfranco Nicoletti, un accordo generale di collaborazione tra la Temple University of Philadelphia e l’università Luigi Vanvitelli.

Il dottor Dai, accompagnato dal professor Giordano, si è confrontato ampiamente con il prorettore professor Sergio Minucci, vicepresidente per gli affari internazionali della Luigi Vanvitelli, su come stabilire progetti di ricerca congiunti tra le due istituzioni e su come facilitare maggiormente studenti a venire a Napoli per studiare all'estero. Dai, su invito dell'università, ha anche tenuto una conferenza presso la Scuola di Medicina su un nuovo metodo per la diagnosi dei batteri e la ricerca sui farmaci.



La delegazione della Temple University ha visitato il campus cittadino della Federico II e ha incontrato il personale chiave per discutere su come migliorare il rapporto, costruito sulla collaborazione di dottorato esistente tra le due università, ma anche si come rafforzare le interazioni tra Napoli e Philadelphia.