Addio a Giuliana, la moglie di Peppino di Capri: «Le abbiamo dato le chiavi del Paradiso»

Venerdì 5 Luglio 2019, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2019 07:35

Capri in lutto piange la morte di Giuliana Faiella, una ragazza dolce, gentile e sempre con il sorriso stampato sul volto. Nel 1978 sposò quello che da ragazzina era stato il suo idolo, Peppino di Capri, l'isolano più noto, il giovane dal ciuffo ribelle e dagli occhialoni di tartaruga spessissimi che andò in tour con i Beatles, importò il twist, fece cantare i classici napoletani anche ai giovani degli anni Sessanta. Un riformista, se non addirittura rivoluzionario, diventato un evergreen, un classico, un sempreverde.