Morta Marianna Troise, la danzatrice moglie di Gianni Pisani era malata da tempo: aveva 74 anni

Addio a Marianna Troise, danzatrice, coreografa, artista e docente, vedova del pittore Gianni Pisani e sorella del giornalista Sergio Troise. Aveva 74 anni ed era malata da tempo. Diplomata in scultura all’Accademia di belle arti di Napoli, era insegnante di discipline pittoriche.

La vita

Classe 1950, Marianna Troise studia danza con la coreografa austriaca Greta Bittner e si dedica lei stessa all’attività didattica. Il debutto come coreografa nel 1980 per l’opera rock “El Tor” di Lino Vairetti.

L’anno dopo firma “Trio di fiati” su musiche di Luciano Cilio, in seguito collabora con i registi Luca De Fusco e Gennaro Vitiello. Nel 1984 fonda il Caiv Danza e l’anno dopo la Compagnia Ottantasei. Tra i suoi spettacoli degli anni Ottanta, “Io non sono americana”, “Lilith”, “Violet” e “La parte bianca”, molto seguiti dal pubblico giovanile, al punto di fare tendenza nell’ambito del teatro-danza italiano. In quegli anni, Troise collabora con il Teatro Nuovo e con la Fondazione Premio Napoli.

Nel decennio successivo crea coreografie su testi del poeta Gabriele Frasca (“La flors enversa” è il titolo della perfomance”) e per lo spettacolo di Pasquale Scialò “Soirée Viviani”. Per il Caiv Danza cura l’organizzazione della personale antologica del marito Gianni Pisani, allestita nelle scuderie di Palazzo Reale.

Nel 2002 inaugura “I Cantieri”, che ospitala nuova sede del Caiv Danza, l’anno dopo partecipa a “Le opere e i giorni”, a cura di Achille Bonito Oliva, con una performance e una video-installazione. Nel 2006 viene invitata alla rassegna “Italy Made in Art”, sempre a cura di Bonito Oliva, al Museo d’arte contemporanea di Shanghai. Tra il 2010 e il 2011 realizza, nei locali dello spazio polifunzionale Trip a Napoli, “Tutto nel cuore e tutto il cuore in tutto”, un’antologia che raccoglie i lavori della sua quarantennale carriera.