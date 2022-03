San Giorgio a Cremano in lutto per la morte del cavalier Fioretti: «Una grande autorità della cultura locale»

È una giornata di lutto a San Giorgio a Cremano, comune alle porte di Napoli, dove l’intera comunità cittadina piange il suo amato e stimato bibliotecario: il cavaliere Giacinto Fioretti. Classe 1934, Fioretti si è spento nella giornata di ieri (18 marzo) all’età di 87 anni lasciando un vuoto indelebile nel mondo della cultura vesuviana che oggi l’ha salutato, per l’ultima volta, presso la chiesa di Santa Maria dell’Aiuto.

Bibliofilo a tutto tondo, nel corso della sua vita ha messo a diposizione, di tutta la comunità sangiorgese, la sua grande passione per la letteratura. Diventando, nel corso del tempo, una figura quasi mitologica per la città di Massimo Troisi dove, per quasi trenta anni, è stato direttore Onorario della Biblioteca Comunale: «Era un ragazzino felice, amava quello che faceva» ricordano amici e conoscenti, ancora scossi per la dolorosa dipartita. Fioretti ha difatti contribuito, in maniera significativa, alla nascita della biblioteca Comunale di San Giorgio a Cremano - intitolata al sacerdote Giovanni Alagi e sita nella settecentesca Villa Bruno – donando, nel 1995, la bellezza di ottomila volumi della sua collezione personale che ha sapientemente catalogato, in maniera del tutto volontaria, negli scaffali della biblioteca di cui è stato per anni un tenero padrino. Grazie all’ineguagliabile lavoro svolto dal cavaliere Fioretti, inoltre, la biblioteca vesuviana ancora oggi ospita una preziosa, e probabilmente unica, emeroteca dove sono raccolti e conservati migliaia di quotidiani de Il Mattino. Catalogati in annate che vanno dagli anni Ottanta fino ai primi anni del Duemila. Una lodevole testimonianza storica che, insieme ai ricordi di chi l’ha conosciuto, fa si che la memoria di Fioretti resti sempre viva e vegeta nell’intero territorio vesuviano.

«È un lutto per tutta la cultura di San Giorgio a Cremano – racconta, con la voce ancora provata dal dolore, l’amico giornalista Giuseppe Imperato, firma del Mattino per oltre trenta anni - ha avuto l’onore di servire il comune di San Giorgio regalando tutti i suoi libri che hanno dato il via alla nascita di una grandissima biblioteca. Proprio per questi suoi valori ha ottenuto, nel 2003, il prestigioso Premino Nazionale alla Cultura del Concorso Nazionale di Poesia Rosa Formisano».

«È stato una grande autorità della cultura locale – ricorda Imperato - era anche iscritto all’associazione carabinieri di San Giorgio dove ha collaborato in tantissime manifestazioni. Era davvero una bella persona, molto modesta: se gli facevi un complimento l’accettava ma diceva che era un fatto normale, qui si vede il valore dell’uomo e del professionista che pensa a lavorare e non ad accreditarsi dei meriti: questo è il suo valore più grande».

Un valore che la città vesuviana ha avuto l’onore e la fortuna di poter apprezzare per interi anni a partire dal 1995, quando il cavaliere decise, autonomamente, di donare quell’immenso patrimonio culturale - che custodiva nei meandri della sua abitazione - per metterlo così a diposizione di tutti.

«Venne in Comune, io all’epoca non lo conoscevo ma era una di quelle persone che appena le vedi ti brillano gli occhi: “Ho i libri nel garage, perché la biblioteca non se li prende?” mi disse piangendo e io gli risposi: “va bene vi vengo a trovare e vediamo questi volumi”. Andai nel suo garage è trovai tutti questi libri incastonati in pochissimo spazio e così diedi il via alla delibera di acquisizione delle opere che aveva e lui rimase contentissimo». A raccontarlo oggi è proprio l’ex sindaco di San Giorgio a Cremano, Aldo Vella, primo cittadino del comune vesuviano dal 1993 al 1997. Così, dopo il via libera arrivato dall’ammirazione comunale, Fioretti «si mise in biblioteca, gratuitamente, a fare il bibliotecario – prosegue Vella – Era sempre lì, aveva anche messo in biblioteca due ragazzi disabili, li aveva presi dalla strada che non facevano niente, e li mise a fare qualcosa, dandogli nei fatti un’opportunità di vita: anche questo era il cavaliere».

«Io lo definisco l’omino dei libri – ricorda ancora l’ex sindaco sangiorgese - un omino vivente, gli ho dedicato anche un capitolo del mio libro “I segni della città”. L’ho visto fino allo scorso anno, quando era ancora in biblioteca: stava sempre a catalogare e lo faceva a mano, come i vecchi sistemi delle biblioteche. Era l’omino dei libri, io non li ho visti più di personaggi simili. “Aldo quando mi dai un altro libro?” mi chiedeva sempre quando lo incontravo. Era un personaggio da film. Un giorno mi chiamò dicendomi “Aldo devi venire assolutamente in biblioteca”. Quando arrivai mi fece vedere una targa, “Fondo Aldo Vella” c’era scritto. Mi aveva dedicato un’intera collezione dei libri che gli avevo donato, conservandoli in un’ala apposita che è ancora lì. Era attentissimo alle persone che incontrava. Aveva tanta attenzione per chi aveva attenzione per lui».

«Era un ragazzino che non si è mai fatto vecchio» spiega, ancora commosso, l’amico Alfredo Cozzolino, che per il cavaliere si è ritrovato a svolgere - per quasi mezzo secolo - un particolarissimo ruolo di “rigattiere dei libri”, visto anche il suo lavoro da impiegato nel Banco di Napoli. «Con il suo entusiasmo riusciva a coinvolgerti. Per quaranta anni sono stato convolto da lui, mi faceva fare il “saponaro dei libri”». «Ci siamo conosciuti – ricorda Cozzolino - nella libreria Nicolardi che era a via Sant’Anna. Li c’era il dottor Pino Simonetti, un regista della Rai che me lo fece conoscere. A Pino portavo qualche libro quando me lo chiedeva, sapendo del mio lavoro al Banco di Napoli. Quando mi fece conoscere il cavaliere mi sono difatti “saponizzato” e sono diventato un raccoglitore di qualsiasi cosa che era scritta. L’ultima cosa che mi ha chiesto? Era lo scorso mese, mi disse: “se almeno non hai un libro portami un calendario”. Fino a qualche mese fa mi chiamava ancora per chiedermi se avevo qualche testo nuovo. Solo lo scorso dicembre gli avevo portato dei volumi che la mia banca aveva dismesso, pezzi preziosissimi. Lo facevo con un piacere enorme perché sapevo che andavano in un posto dove lui li custodiva. Era un ragazzino felice, amava quello che faceva».

Oltre ad essere un’amante della cultura a 360 gradi, Fioretti era anche un assiduo lettore del Mattino, motivo per cui ancora adesso la sua biblioteca ospita un vero e proprio museo del quotidiano, dove sono conservate le pagine più emblematiche degli ultimi 50 anni di storia del giornale fondato, nel 1892, da Edoardo Scarfoglio e sua moglie Matilde Serao.

«I giornali che arrivavano prima si buttavano - precisa Vella - lui invece li andava a prendere al Comune e se li portava in biblioteca per catalogarli. Ancora oggi a villa Bruno ci sono intere annate del Mattino. Grazie a lui la città si è ritrovata questo patrimonio incredibile perché la emeroteca è molto più interessante della biblioteca stessa: sono rarissime le collezioni intere dei quotidiani. Per quello che ricordo dovrebbe aver custodito anche la prima storica pagina del Mattino con la firma di Scarfoglio: una cosa incredibile».

«Per mantenere questa collezione del Mattino mi chiamava sempre quando non trovava una copia – ricorda, invece, Cozzolino - Ho dovuto fare, lo devo ammettere, anche una sorta di furto al mio ufficio del Banco di Napoli per portargli i giornali al cavaliere, così che non perdeva nessuna copia della serie. Si leggeva tutte le rassegne stampa per vedere se era uscito qualche nuovo libro che poteva aggiungere alla sua collezione: non si perdeva niente. Ultimamente ricordo che il Mattino aveva fatto degli opuscoletti mi disse “questo non ce l’ho” chiedendomi se potevo passare in edicola a prendercelo».

«Un personaggio da fiaba», è la descrizione che fanno di Fioretti amici e conoscenti «nel contesto normale era quasi fuori luogo: non esistono personaggi del genere». «La biblioteca è dedicata a padre Alagi però sarebbe bello dedicargli una sala nelle scuole della città che hanno biblioteche da rinfoltire. In modo tale che Fioretti resti sempre un po’ da per tutto sul territorio». È l’istanza che fa oggi Avella. Mentre l’amico Alfredo precisa che «a fianco alla biblioteca c’è una parte esterna, l’ex libreria Vesuvio, potrebbe essere adibita a biblioteca così da potergliela dedicare a lui. Li si potrebbero ricollocare altri libri che lui ha a casa, un patrimonio personale che è impressionante, saranno almeno ventimila volumi che potrebbero riempiere la sala».

Quello che è già certo, tuttavia, è che la sua città difficilmente dimenticherà il cavaliere Fioretti. «Lo ricorderemo tutti noi con grande affetto – raccontano i colleghi della biblioteca con un messaggio al miele affidato ai social - e ci piace immaginarlo ancora nel suo studio, il famoso "ufficio del bibliotecario" , immerso tra vecchi ritagli di giornale, documenti e i libri, tanti, troppi, di storia, di tradizioni popolari, quelli dedicati alla storia locale che dal pavimento al soffitto, si ammassano a legioni e lui ancora lì intento a scrivere a macchina..”