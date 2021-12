Lutto a Casoria, morto l'editore ed ex vicesindaco Sergio D'Anna

Lutto a Casoria per la scomparsa di Sergio D’Anna. L’editore, tra le colonne cittadine per la promozione della cultura, è morto questa mattina all’età di 68 anni. Il sindaco Raffaele Bene scrive sulla sua pagina Facebook:

«Ho appreso con grande sgomento la notizia della nascita a nuova vita del caro amico Sergio D’Anna. E’ stato più volte consigliere comunale, assessore e vicesindaco. Uomo garbato, determinato, sanguigno e profondamente innamorato di Casoria. Sempre affettuoso nei miei riguardi e pronto a darmi consigli. Padre amorevole, legato a straordinari valori familiari. A tutta la famiglia, alla moglie, ai figli ed in particolare al caro Giuseppe, un fraterno abbraccio. Ciao Sergio».

Sono tante le dediche che gli arrivano dal mondo della politica e della cultura. Lo scrittore e giornalista Giuseppe Storti, che appena pochi mesi fa lo aveva incontrato per un premio culturale dedicato a Casoria, lo ricorda così: «Con la scomparsa di Sergio D’Anna, la città di Casoria perde un pilastro della cultura locale. Il suo sogno era quello di sviluppare e far crescere l’editoria, dando spazio alle eccellenze casoriane, e dell’area a nord di Napoli. Sua anche l’idea di un premio culturale dedicato alla sua città, che tanto amava. La sua storica libreria era da tempo diventata un attrattore culturale di quella vasta area di comuni a nord di Napoli».

La scorsa estate, con suo figlio Giuseppe ha iniziato una nuova avventura, fondando una casa editrice, portando un pezzo di cultura casoriana alla Fiera del Libro e dell’Editoria, lo scorso luglio a Palazzo Reale a Napoli. Sergio D'Anna è stato il primo a far nascere librerie a Casoria, con il sogno di avvicinare i ragazzi alla lettura, e soprattutto di aiutarli a trovare sotto casa testi scolastici, senza dover andare a Napoli.

La sua libreria, in via Campanariello, a Casavatore al confine con Casoria, è rimasta tra le piu fornite e importanti. Qui da qualche anno aveva creato anche un salotto culturale dove venivano presentati libri, e si dava vita a diversi eventi. La libreria D’Anna è un simbolo, per ogni studente casoriano, dalle elementari all'università, e per gli appassionati della letteratura.