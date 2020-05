Morto Eugenio de Bellis, lutto nel mondo del giornalismo aerospaziale

Lutto nel mondo del giornalismo che perde Eugenio de Bellis. Il giornalista professionista si è spento oggi, all’età di 80 anni dopo una lunga carriera in forza alla Rai di Napoli e l’impegno costante come presidente del gruppo giornalisti aerospaziali “Sagittario”. Da anni, era coinvolto nell’organizzazione di corsi e iniziative dedicate alla sua più grande passione per il mondo dell’Areonautica che era riuscito a coniugare con l’amore per la stampa e la comunicazione.



Il giornalista aveva ricevuto uno dei più prestigiosi riconoscimenti nel mondo del volo a motore con l’insegna d'oro con diamante, consegnata dalla Federazione aeronautica internazionale, su proposta dell'Aeroclub d'Italia.



De Bellis, nella veste di pilota, aveva al suo attivo 1.200 ore di volo e l'abilitazione su ben dieci aerei diversi, aveva partecipato a decine di competizioni nazionali e internazionali ed era stato vincitore del Giro aereo del Golfo, conseguendo il brevetto di pilota avendo come istruttori due piloti da caccia.



Durante la sua lunga carriera, aveva costantemente promosso e organizzato corsi di formazione di giornalismo aerospaziale rivolti a una platea mista di militari e civili. Come presidente del gruppo sud dell'Unione giornalisti aerospaziali italiani, aveva inaugurato numerose iniziative in collaborazione con l’Accademia Aeronautica con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e il gruppo “Sagittario” che presiedeva. © RIPRODUZIONE RISERVATA