Addio a Francesco Durante, l'Italia piange un gigante della cultura

Sabato 3 Agosto 2019, 13:40 - Ultimo aggiornamento: 03-08-2019 13:43

Addio a Francesco Durante, giornalista, scrittore, editore, operatore culturale e una delle menti più brillanti del Mezzogiorno. Si è spento a 66 anni per un malore improvviso.Nato ad Anacapri nel 1952 ha vissuto infanzia e adolescenza in Friuli e si è laureato in letteratura italiana all'Università di Padova.La sua carriera di scrittore inizia nel 1974 quando viene assunto come giornalista dal quotidiano “Messaggero Veneto” di Udine, proseguendo nelle redazioni dei quotidiani “Il Piccolo” di Trieste e “Il Mattino” dove ha lavorato prima come cronista, poi come inviato e articolista.Negli anni '80, giornalista affermato, diventa redattore capo di tre periodici femminili: “Grazia”, “D-La Repubblica delle Donne” e “Marie Claire”. Tra il 2001 e il 2012 è stato a capo della redazione di Napoli del quotidiano “Corriere del Mezzogiorno”.Tra il 1988 e il 1992 ha ricoperto anche il ruolo di direttore editoriale della Casa Editrice Leonardo di Leonardo Mondadori.Tra i suoi meriti più grandi, dal punto di vista letterario, è aver fatto conoscere in Italia autori americani come John Fante e Don De Lillo.Ha insegnato Cultura e Letteratura degli Italiani d'America all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e in precedenza aveva insegnato Letteratura Comparata all'Università di Salerno. Faceva inoltre parte del comitato scientifico della rivista “Altreitalie” e “Joseph G. Astman distinguished conference scholar” di Hofstra University.Nel 2013 gli viene affidato l'incarico di Direttore Artistico del Festival Salerno Letteratura" ed era presidente della giuria del Premio Letterario “John Fante” annesso al Festival “Il dio di mio padre” di Torricella Peligna.Apprezzato anche come traduttore dall'inglese sono sue le versioni italiane di sette libri di John Fante, dei primi due romanzi di Bret Easton Ellis, delle poesie di Raymond Carver, di scritti vari di William Somerset Maugham, William Dean Howells, Bayard Taylor, George Arnold, Dan Fante.Nel 2001 e 2005 pubblicò con Mondadori i due volumi della prima storia e antologia completa della letteratura italoamericana dal titolo “Italoamericana. Storia e letteratura degli italiani negli Stati Uniti”.Nel 2003 la Mondadori lo nominò curatore di due “Meridiani”: “Romanzi e racconti” di John Fante (2003) e “Opere”di Domenico Rea (2005). Grande successo ebbe il suo saggio "Scuorno" del 2007 sull'emergenza rifiuti a Napoli.Per il teatro ha curato con il regista Davide Livermore “Italoamericana”, uno spettacolo tratto dal suo omonimo libro andato in scena al Teatro Gobetti di Torino nel novembre 2011 con gli attori Sax Nicosia e Tony Laudadio, e il recital musicale “Una notte a Little Italy”.