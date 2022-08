Morto Gino Cogliandro dei Trettrè, il ricordo commosso di Edoardo Romano: «era un uomo generoso»

Dolore e rammarico nel mondo dello spettacolo per la morte del comico Gino Cogliandro. Dopo aver lasciato un vuoto sul palco e nel cuore dei fan, la notizia della scomparsa improvvisa dell'iconico attore dei Trettré ha spinto l'amico di vita e collega sul palco Edoardo Romano a ricordare in un video la storia della loro grande amicizia.

Con poche e dirette parole Edoardo riavvolge il nastro di una storia indimenticabile e ricorda quanto Gino fosse non solo un uomo disponibile, ma un vero e proprio punto di riferimento per le persone che come lui hanno avuto l'onore di viverlo e conoscerlo.

«30 anni di convivenza di risate e successi, grazie ai quali ancora oggi si ricordano i Trettré. - ringrazia il comico - La generosità che ti contraddistigue l'hai voluta dimostrare andando via per primo. - continua - Caro Gino, voglio ricordati con una frase che mi viene spontanea: Hai deciso di lasciarci senza avvisarci? Me pare na' strunzat» conclude con un filo di voce malinconica.

I due avevano in programma un ritorno in tv, una nuova fiamma che si è spenta con la perdita del comico napoletano.