Poggiomarino a lutto: morto Saverio Di Lauro, custode dell’antico rito della Frasca di Capodanno

Ha avuto il merito di tenera viva la memoria di un rito antichissimo, riconosciuto dalla Presidenza della Repubblica e iscritto all’albo nazionale delle tradizioni popolari presso il ministero dei Beni culturali: quello della “Frasca” di Capodanno. Tutta Poggiomarino piange la scomparsa di Saverio Di Lauro, 75 anni, capostipite di una famiglia che ogni 31 dicembre, dalle prime ore del pomeriggio fino a pochi minuti prima della mezzanotte, gira per le via della città con un grosso ramo (detto 'a frasca, appunto) di alloro, riccamente addobbato con nastri, luci e cibarie.

APPROFONDIMENTI LA PELLICOLA «'A Pastellessa»: documentario sui Bottari di... IL PROGRAMMA Tornano in onda i viaggi del cuore

LEGGI ANCHE Napoli, Barra senza festa dei Gigli: si rimedia con mostre e dirette sul web

Un rito beneaugurante, che si ripete da oltre 100 anni, caratterizzato anche dall’esecuzione della “Canzone de lo Capo d'Anno”, presumibilmente un centone augurale del Seicento, costituita da un coro d'introduzione, nel quale sono formulati i voti per il nuovo anno e l'invito a far festa soprattutto a tavola. Saverio Di Lauro si è spento presso l’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno: in tanti, a Poggiomarino, hanno espresso il loro cordoglio per la morte di un custode autentico delle tradizioni popolari

© RIPRODUZIONE RISERVATA