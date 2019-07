De Crescenzo, l'ultimo saluto di Napoli live sul Mattino.it

Sabato 20 Luglio 2019, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2019 11:54

È tutto pronto nella basilica di Santa Chiara per l'ultimo saluto a Luciano De Crescenzo: la salma dell'ingegnere filosofo che amava Napoli è arrivata da Roma alle 10.45, accolta da un fragoroso applauso. In chiesa, tra gli altri, l'assessore alla Cultura del Comune di Napoli Nino Daniele, delegato dal sindaco de Magistris che in queste ore è a Palermo per la commemorazione di Paolo Borsellino. Tanti anche i turisti che intendono dare l'ultimo saluto al celebre professor Bellavista, morto giovedì scorso a Roma a 90 anni.La funzione religiosa sarà celebrata alle 11.30, trasmessa in diretta streaming sul Mattino.it.