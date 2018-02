Lutto nel mondo della cultura: è morto a 88 anni lo storico Giuseppe Galasso

Più volte consigliere comunale a Napoli sotto l'egida del Partito Repubblicano Italiano, nel 1975 fu incaricato sindaco ma rinunciò all'incarico perché impossibilitato a costituire una giunta. Fu deputato in tre legislature, dal 1983 al 1994, e dal 1983 al 1987 fu sottosegretario al ministero dei Beni culturali e ambientali nel primo e secondo governo Craxi. Dal 1988 al 1991, prima con De Mita e poi con Andreotti premier, fu sottosegretario al ministero per l'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno.

Lunedì 12 Febbraio 2018, 11:12 - Ultimo aggiornamento: 12-02-2018 15:20

S'è spento all'età di 88 anni Giuseppe Galasso, il celebre storico, giornalista, politico e professore universitario, oggi docente di storia moderna all'università Suor Orsola Benincasa di Napoli.Ordinario di storia medievale e moderna all'Università Federico II dal 1966, è stato preside della facoltà di Lettere e filosofia dal 1972 al 1979. «Ho fatto lo sguattero, il facchino e l’aiutante dei militari francesi e americani... Ho iniziato a studiare nella Biblioteca Circolante di via Latilla, quando abitavo a Montesanto. Qui iniziai a formare una biblioteca tutta mia, con trecento volumi che custodivo in una cassapanca. Questa però fu attaccata da animalacci e quei volumi andarono quasi del tutto perduti...», così si raccontava in un’intervista all'allievo Aurelio Musi pubblicata nella «Nuova rivista storica» all'alba dell'88esimo compleanno.Personalità di spicco del Novecento, già editorialista de Il Mattino, il Corriere della Sera, La Stampa e L'Espresso, Galasso è stato presidente della Società napoletana di storia patria dal 1980, presidente della Biennale di Venezia dal dicembre 1978 al marzo 1983 e presidente della Società Europea di Cultura dal 1982 al 1988. Dal 1977 era socio dell'Accademia dei Lincei.