Ischia, un murale di Jorit al liceo Buchner per il progetto «Right between the eyes»

Un murale di Jorit abbellirà presto la facciata del liceo statale Buchner di Ischia dove in questi giorni l'artista napoletano è al lavoro. L'opera sarà realizzata nell'ambito del progetto «Rbte - Right between the eyes», finanziato dall'assessorato alla scuola della Regione Campania nell'ambito del «Programma scuola viva» in collaborazione con la fondazione che porta il nome dell'artista napoletano e richiederà circa 15 giorni per il completamento.

APPROFONDIMENTI IL CASO Putin elogia il murale per Dostoevskij a Napoli, Jorit: «La... IL VANDALISMO Napoli: imbrattato il murale di Jorit dedicato a Davide Bifulco, il... LA STORIA Napoli, un murale per Dostoevskij: l'altolà alla censura...

Il liceo ischitano (che porta il nome dell'archeologo scopritore della coppa di Nestore) sarà una delle 5 scuole della Campania in cui Jorit realizzerà personalmente il suo murale, con l'aiuto di due assistenti e sotto gli occhi interessati dei 70 alunni del corso di studi artistici dell'istituto. Come da tradizione Jorit non ha rivelato il soggetto dell'opera che sta realizzando ad Ischia ma che potrebbe però essere ispirata alla storia ed alle tradizioni dell'isola.